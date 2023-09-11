Возвращение Михеева — одна из причин, по которым «Ванкувер» выйдет в плей-офф — THW

Журналист Мэтью Затор в статье на сайте The Hockey Writers назвал три причины, по которым «Ванкуер Кэнакс» выйдет в плей-офф в новом сезоне НХЛ. Одной из них является возвращение российского нападающего Ильи Михеева после травмы.

«В минувшее межсезонье самым крупным приобретением «Кэнакс» стал Илья Михеев. Забросив 21 шайбу и набрав 32 очка в составе «Торонто Мэйпл Лифс», он подписал четырёхлетний контракт на сумму $ 4,75 млн за сезон. Он сразу же нашёл взаимопонимание с Кузьменко и Петтерссоном и забил 13 голов в своих первых 46 играх. К сожалению, затянувшаяся травма, которая, как выяснилось позже, произошла во время предсезонки, в конечном итоге сорвала его сезон и оставила вне игры.

Сейчас россиянин находится на пути к восстановлению и должен быть готов начать сезон 11 октября матчем с «Эдмонтон Ойлерз». Здоровый Михеев должен сделать результат «косаток» ещё более смертоносным. Лучшие бомбардиры «Кэнакс» могут показать ещё более яркие цифры, чем в прошлом сезоне. Полный сезон должен дать Михееву возможность побить свой рекорд по шайбам (21) и забить 30 голов», — сказано в статье.