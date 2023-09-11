Крикунов: говорили, Козырев уйдёт и «Торпедо» посыплется, этого не случилось

Заслуженный тренер России, экс-наставник нескольких клубов КХЛ Владимир Крикунов прокомментировал старт «Торпедо» в новом сезоне и рассказал, как уход тренера Андрея Козырева сказался на результатах команды.

«Торпедо» продолжает играть, как и в прошлом сезоне, очень здорово. Все говорили, вот там сейчас Козырев уйдёт и всё — нижегородцы посыплются. Но ничего этого не случилось – это команда будет так же здорово играть, даже и при другом тренере, как Игорь Ларионов сейчас.

Этот прекрасный в прошлом хоккеист даёт молодым ребятам играть, не загоняя тех в какие-то жёсткие рамки или схемы. Я раньше говорил, что «Торпедо» начало так действовать ещё при Дэвиде Немировски, который сейчас возглавляет «Сибирь». Они играют именно в хоккей. При Игоре Николаевиче хоккеисты, видимо, выкладываются на 120 процентов. Всё, что он им говорит, они стараются выполнить. Просто молодцы», приводит слова Крикунова «МК-Спорт».

«Торпедо» после трёх матчей набрало шесть очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.