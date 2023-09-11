Пашков — о «Торпедо»: мода на лёгкие предсезонки может навредить нашему хоккею

Тренер и вратарь сборной СССР олимпийский чемпион Александр Пашков оценил подготовку «Торпедо» к сезону КХЛ.

«Торпедо» запустило моду на лёгкие и короткие предсезонки, в стиле того же «Куньлуня». Эту моду начинают повторять, в том числе отчасти в московском «Динамо», у которого — хочу напомнить — особые традиции подготовки и особая история. Считаю, что эта мода может навредить нашему хоккею.

Существуют специальные подготовительные циклы, базис предсезонной подготовки. Он отработан многолетним опытом отечественного хоккея, это наука. И этот базис долгие годы позволял нам быть лучше, чем европейцы и канадцы, помогал выигрывать многие мировые турниры.

Теперь нам предлагают этот огромный опыт отбросить, собраться первого августа и первого сентября начать. Но так не бывает! У нас специфический календарь, согласно которому половина КХЛ отдыхает с марта по июль, то есть почти пять месяцев. Думаю, даже журналиста такой отпуск лишит квалификации. Что уж говорить о спортсмене!

И этим спортсменам после такого простоя вы предлагаете в августе начинать подготовку. Это профессиональный приговор! Который, по сути, мы выносим всей нашей хоккейной школе. Боюсь, когда вернёмся на мировую арену, сразу увидим последствия — по неутешительным результатам.

В первую очередь нужно убирать эти огромные отпуска. Кто сказал, что в плей-офф выходят именно 16 команд? Если запустим туда, скажем, 20 или 24 команды, то получим лигу, которая играет март и апрель.

55–60 матчей в чемпионате, 22–24 команды в плей-офф, полноценные подготовительные сборы. Предложил бы такую реформу на обсуждение», — сказал Пашков в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил старт «Торпедо» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.