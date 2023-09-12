THW: ИИХФ не осознала, что баном она махом использовала все рычаги воздействия на Россию

Журналист The Hockey Writers Энтони Трюдо поделился мыслями о ситуации с контрактом российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова и санкциях ИИХФ.

«Спорт часто служит средством бегства от наиболее неприятных аспектов повседневной жизни, но это не избавляет людей от удручающих и причудливых последствий.

Александру Овечкину пришлось отвечать на вопросы о геополитическом ландшафте Восточной Европы; страны, принимавшие матчи НХЛ в Европе, приказали «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» оставить своих российских игроков дома, а Международная федерация хоккея запретила стране участвовать в будущих соревнованиях на неопределённый срок.

Если всё это звучит как размахивание кулаками, то это потому, что так оно и есть. ИИХФ не осознала, что, запретив России участвовать в своих мероприятиях, она одним махом использовала все свои рычаги воздействия на страну. Тем не менее вратарь Иван Федотов отстранён от игры до января за отказ выполнить обязательства своего контракта с «Филадельфия Флайерз».

Как вы помните, карьера Федотова в Северной Америке была приостановлена, когда прошлым летом его срочно призвали в ВМФ России. Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года и обладатель Кубка Гагарина подумал получше над повторным отъездом из страны. В это межсезонье он переподписал контракт с московским ЦСКА, фактически уничтожив все шансы, что он когда-либо переедет в «Филадельфию». Проблема? Необычные обстоятельства, связанные с неспособностью вратаря выступать за «Флайерз», привели к тому, что ИИХФ постановила, что его контракт новичка в НХЛ распространяется на сезон-2023/2024. Поскольку Федотов, вернувшись в ЦСКА, нарушил условия договора, его дисквалифицировали на четыре месяца. Команда раскрыла их блеф и в первом матче выпустила вратаря на лёд. Поскольку российский хоккей уже предан забвению, какой выход имелся у ИИХФ? Двойное сверхсекретное наказание?

После того как Федотов был готов к первому матчу ЦСКА, ИИХФ наложила на Федерацию хоккея России штраф и пригрозила дальнейшими действиями, если вратарь продолжит играть, несмотря на дисквалификацию. Не стоит затаивать дыхание в ожидании выплаты штрафа: теперь, когда президент КХЛ в совместном с ЦСКА заявлении заявил, что отстранение Федотова ущемляет конституционное право гражданина РФ на труд, московский клуб с гораздо меньшей вероятностью признает какие-либо дальнейшие действия со стороны ИИХФ», — приводит слова Трюдо The Hockey Writers.