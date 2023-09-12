Рыбин: СКА не цепляется за очки, знают, что по ходу сезона своё возьмут

Бывший нападающий московского «Спартака» и санкт-петербургского СКА Максим Рыбин оценил старт подопечных Романа Ротенберга в новом сезоне и поделился ожиданиями от очного матча армейцев и красно-белых.
«СКА не цепляется за очки, экспериментирует. Знают, что по ходу сезона своё возьмут. У питерцев пока есть какие-то нервные движения — то лёд плохой, то ещё что-то. Но думаю, что в ближайшее время всё встанет на свои места. СКА — один из фаворитов сезона, но не сказал был, что главный и единственный. Сейчас «Ак Барс» мощнейший, «Динамо» и ЦСКА по ходу сезона наберут хороший ход.
Что касается «Спартака», то старт тоже нельзя назвать удачным. Но если по итогам регулярного чемпионата москвичи не попадут в плей-офф с таким составом и при Жамнове — это будет сенсация.
От очной встречи СКА и «Спартака» в Санкт-Петербурге в любом случае жду яркого и эмоционального хоккея. Моя симпатия не будет на чьей-то стороне, так как это две мои бывшие команды. Я просто буду ждать хорошей игры», — сказал Рыбин в интервью Legalbet.
Армейский клуб после четырёх сыгранных матчей набрал четыре очка и занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
- 12 сентября 2023
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