СКА оспорит штраф КХЛ за критику арбитров от Романа Ротенберга

СКА оспорит решение Континентальной хоккейной лиги оштрафовать клуб за за критику арбитров от главного тренера команды Романа Ротенберга после встречи с «Торпедо» (3:4), сообщает «Матч ТВ».

Юристы санкт-петербургского клуба будут настаивать на том, что Ротенберг не критиковал судей, а описывал очевидную ошибку арбитров Константина Оленина и Александра Сергеева, которые в ситуации 4х4 в решающий момент в конце встречи позволили «Торпедо» выпустить на лёд пятого игрока.

Армейский клуб после четырёх сыгранных матчей набрал четыре очка и занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, на хоккейный клуб СКА был наложен штраф в размере 300 тыс. рублей за критику судейства со стороны Романа Ротенберга.