СКА оспорит штраф КХЛ за критику арбитров от Романа Ротенберга
Поделиться
СКА оспорит решение Континентальной хоккейной лиги оштрафовать клуб за за критику арбитров от главного тренера команды Романа Ротенберга после встречи с «Торпедо» (3:4), сообщает «Матч ТВ».
Юристы санкт-петербургского клуба будут настаивать на том, что Ротенберг не критиковал судей, а описывал очевидную ошибку арбитров Константина Оленина и Александра Сергеева, которые в ситуации 4х4 в решающий момент в конце встречи позволили «Торпедо» выпустить на лёд пятого игрока.
Армейский клуб после четырёх сыгранных матчей набрал четыре очка и занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
Напомним, на хоккейный клуб СКА был наложен штраф в размере 300 тыс. рублей за критику судейства со стороны Романа Ротенберга.
Комментарии
- 11 сентября 2023
-
15:45
-
15:36
-
15:13
-
14:54
-
14:37
-
14:13
-
13:49
-
13:38
-
13:26
-
13:07
-
12:40
-
12:20
-
12:05
-
11:47
-
11:19
-
11:07
-
10:52
-
10:37
-
10:21
-
10:10
-
09:55
-
09:30
-
09:17
-
09:10
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:20
-
08:10
-
08:10
-
07:50
-
03:43
- 10 сентября 2023
-
23:50
-
23:35
-
23:25
Партнерский контент