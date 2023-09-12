«Колорадо» подписал контракт с Томашем Татаром

«Колорадо Эвеланш» подписал контракт с 32-летним нападающим Томашем Татаром, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один год и сумму $ 1,5 млн.
В минувшем сезоне Татар набрал 48 (20+28) очков в 82 матчах регулярного чемпионата за «Нью-Джерси» при показателе полезности «+41». Его зарплата по прошлому контракту составляла $ 4,5 млн. Томаш Татар провёл в НХЛ 783 матча, в которых набрал 455 (211+244) очков с показателем полезности «+42».
На чемпионате мира 2012 года Татар в составе сборной Словакии дошёл до финала, где уступил сборной России со счётом 2:6, став серебряным призёром мирового первенства.
В прошлом сезоне «Колорадо» занял третье место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф «лавины» уступили в первом раунде «Сиэтл Кракен» 3-4.
- 12 сентября 2023
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