Кравцов после жёсткого силового приёма от защитника «Лады» не смог продолжить матч

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимает тольяттинскую «Ладу». После второго периода счёт равный — 1:1.

Нападающий челябинской команды Виталий Кравцов после жёсткого силового приёма от защитника гостей Максима Березина не смог продолжить матч. Кравцов провёл на площадке за 1 минуту и 21 секунду две смены. За это время 23-летний форвард отметился заброшенной шайбой.

В следующем матче «Трактор» примет на своём льду минское «Динамо». «Лада» отправится в гости к магнитогорскому «Металлургу». Обе встречи состоятся 14 сентября.