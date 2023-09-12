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Кравцов после жёсткого силового приёма от защитника «Лады» не смог продолжить матч

Кравцов после жёсткого силового приёма от защитника «Лады» не смог продолжить матч
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимает тольяттинскую «Ладу». После второго периода счёт равный — 1:1.

Нападающий челябинской команды Виталий Кравцов после жёсткого силового приёма от защитника гостей Максима Березина не смог продолжить матч. Кравцов провёл на площадке за 1 минуту и 21 секунду две смены. За это время 23-летний форвард отметился заброшенной шайбой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2023, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Кравцов (Шабанов, Блажиевский) – 01:38 (5x5)     1:1 Космачук (Демидов, Кугрышев) – 05:20 (5x4)     1:2 Джозефс (Космачук, Кугрышев) – 50:28 (5x5)     1:3 Попугаев (Алтыбармакян) – 59:47 (en)    

В следующем матче «Трактор» примет на своём льду минское «Динамо». «Лада» отправится в гости к магнитогорскому «Металлургу». Обе встречи состоятся 14 сентября.

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