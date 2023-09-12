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Арсений Грицюк дебютирует за СКА в матче со «Спартаком»

Арсений Грицюк дебютирует за СКА в матче со «Спартаком»
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Санкт-петербургский СКА представил состав на домашний матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 со «Спартаком», который состоится сегодня, 12 сентября, и начнётся в 19:30 мск.

В составе армейского клуба дебютирует форвард Арсений Грицюк, который перешёл в СКА из «Авангарда» в это межсезонье.

Состав СКА:

Маттссон (Иванов).
Никишин — Сергеев, Толчинский — Воробьёв — Хайруллин;
Сапего — М. Федотов, Лайпсик — Глотов — Алистров;
Педан — Камалов, Гальченюк — Кадейкин — Грицюк;
Коромыслов, Зыков — Бардаков — Дедунов; Демидов.

В минувшем сезоне Грицюк принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата КХЛ, записав на свой счёт 40 (15+25) результативных баллов. Кроме того, нападающий сыграл в 11 матчах плей-офф, набрав 4 (3+1) очка.

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