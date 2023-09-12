Анвар Гатиятулин назвал причины поражения «Трактора» от «Лады»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал о поражении от «Лады» (1:3).

«Неплохо начали, было движение, создавали моменты. Опять подвела реализация. В формате «5х3» надо, конечно, решать вопрос. Не хватает точной передачи под бросок или самого броска. После повреждения у Виталия Кравцова перешли практически на игру в три звена. Наверное, где-то не хватило сил, чтобы найти этот момент и завершить его. Без Виталия Кравцова ничего не получилось, он – один из ключевых игроков команды.

Какого характера травма у Виталия Кравцова? В 21:45 у него обследование. После этого появится информация.

Сегодня мог бы пригодиться 13-й нападающий. Не было мысли заявить на матч Александра Рыкова? Если бы знали, наверное, заявили бы. Думали над этим перед матчем. Саша получает хорошую игровую практику. На предсезонке показал огромное желание. Ему необходимо было играть, потому что прошлый сезон он рано закончил. Не было смысла сажать его на скамейку, чтобы он просто смотрел хоккей. Возможно, кого-то вызовем из «Челмета». Не исключено, что это будет Саша.

Не было желания взять раньше тайм-аут и завести игроков? Со второго периода играли в три звена. Местами уже не хватало свежести и мысли. Разберём матч. Каждая игра – это опыт. Будем двигаться дальше.

Никита Тертышный по игровым причинам не попадает в состав? Да, Никита набирает форму. Были вопросы некоторые. Он через работу прибавляет, старается. Молодец. Думали, сегодня его поставить или не поставить. Решили играть этим составом. В следующем матче он выйдет на лёд.

Довольны игрой Роберта Хэмилтона? Он играет в другой спецбригаде большинства. Был непростой выезд, нагрузка ложится колоссальная. Не скажу, что он стал играть хуже. Ошибки есть в каждом матче у всех, но за счёт командной игры мы должны помогать друг другу», — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Трактора».

В следующем матче «Трактор» примет на своём льду минское «Динамо» 14 сентября.