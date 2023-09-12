Кожевников: «Спартак» удивил своей игрой, для СКА трагедии нет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников признался, что его удивила игра «Спартака» в матче со СКА (3:0).

«Москвичи выдали отличный матч, великолепно сыграл вратарь Патрик Рыбар. «Спартак» удивил своей игрой — он действовал уверенно и открыто, сыграв один из лучших матчей за последние годы. А вот что касается СКА, то было видно, что лидеры команды играли явно не на своём привычном уровне. В чём причина? Полагаю, что некоторые ребята вышли после травм и пока они ещё далеки от оптимальной формы, хотя даже тут армейцы мощно прибавили в третьем периоде. Да, СКА проиграл сегодняшний матч, но никакой трагедии нет, команда будет по-прежнему одним из главных претендентов на Кубок Гагарина», — сказал Кожевников «Чемпионату».