Кожевников: «Спартак» удивил своей игрой, для СКА трагедии нет
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников признался, что его удивила игра «Спартака» в матче со СКА (3:0).
«Москвичи выдали отличный матч, великолепно сыграл вратарь Патрик Рыбар. «Спартак» удивил своей игрой — он действовал уверенно и открыто, сыграв один из лучших матчей за последние годы. А вот что касается СКА, то было видно, что лидеры команды играли явно не на своём привычном уровне. В чём причина? Полагаю, что некоторые ребята вышли после травм и пока они ещё далеки от оптимальной формы, хотя даже тут армейцы мощно прибавили в третьем периоде. Да, СКА проиграл сегодняшний матч, но никакой трагедии нет, команда будет по-прежнему одним из главных претендентов на Кубок Гагарина», — сказал Кожевников «Чемпионату».
Материалы по теме
Комментарии
- 12 сентября 2023
-
23:55
-
23:50
-
23:42
-
23:30
-
23:18
-
23:10
-
23:05
-
22:56
-
22:47
-
22:39
-
22:36
-
22:33
-
22:26
-
22:23
-
22:19
-
22:15
-
22:05
-
21:56
-
21:54
-
21:48
-
21:44
-
21:27
-
21:10
-
20:47
-
20:35
-
20:28
-
20:19
-
20:10
-
19:57
-
19:45
-
19:29
-
19:16
-
19:00
-
18:38
-
18:31
Партнерский контент