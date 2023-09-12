Ларионов назвал элемент, который «Адмирал» делает лучше всех в КХЛ

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итог победного матча с «Адмиралом» (3:1) и оценил игру на контратаках дальневосточного клуба.

«Адмирал» играл очень жёстко, но грамотно и корректно. Сложно назвать сегодня ключевой момент. Все три периода была непростая игра. Держать концентрацию все 60 минут непросто. «Адмирал» силён в игре на контратаках, элементе, который они делают лучше всех в КХЛ.

Мы знали, что команда из Владивостока приехала с хорошим настроением после победы над «Спартаком». Но не можем и не хотим убирать ногу с педали газа того активного хоккея, который приносит удовольствие зрителям. Использовали 13 нападающих, потому что против команд такого плана, как «Адмирал», нужны свежесть и быстрота.

Хотели поберечь Николая Коваленко, честно говоря. Парень играет сердцем, и это пример для всех остальных. Он наравне с другими лидерами ведёт команду за собой.

Почему у нас постоянно меняются капитаны? Мы собрались перед первым матчем в Ярославле командой в отеле, и я сказал хоккеистам, что у нас каждый игрок – большая часть коллектива, и предупредил, что у нас смена капитана будет часто. Потому что важно, чтобы игроки чувствовали на себе ответственность. В этом матче буква «К» сработала, Летунов забил. Понятно, что есть лидеры команды, но вы будете удивлены тому, что мы будем делать дальше.

Почему не отличился Василий Атанасов при массе моментов? Мы играли против лучшего вратаря КХЛ прошлого сезона. И Серебряков отыграл блестящий матч, надо отдать ему должное. Наверное, Атанасов будет долго переживать, пересматривая свои моменты, но у нас следующий матч через 36 часов, поэтому нам переживать некогда.

Приятно начать хорошо сезон. Можно по-разному это интерпретировать. Можно про лошадь… Но всегда хорошо, когда за счёт роста команды добиваешься успеха. При этом мы не обольщаемся. Земля под ногами, в облаках не витаем. «Критику и похвалу приемли равнодушно. И не осуждай глупца» – Александр Сергеевич Пушкин», — цитирует Ларионова официальный сайт КХЛ.