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11 сентября 18-летний нападающий перешел в «Сочи» на правах аренды

FNG: предполагаю, что Мичков не будет рад, если его и дальше будут отдавать в аренду
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Обозреватель Flyers Nitty Gritty Джейми Баскоу прокомментировал переход нападающего СКА Матвея Мичкова в «Сочи» на правах аренды.

«Такие изменения в отношении к Мичкову в СКА ставит под вопрос то, как можно обращаться с талантливым проспектом в начале и в ходе регулярного чемпионата КХЛ. Очевидно, что Матвей в этом сезоне будет играть в КХЛ, что оставляет «Флайерз» очень мало контроля над его развитием. В идеале, если бы СКА и дальше продолжал предоставлять Мичкову ограниченное игровое время, в лучшем случае форвард был бы отдан в аренду в другую команду КХЛ, как и в прошлом сезоне. Именно это и произошло», — приводит слова Баскоу Flyers Nitty Gritty.

Прошлый сезон Мичков так же провел в аренде в «Сочи». Нападающий сыграл 31 матч в регулярном чемпионате, забил 9 шайб и отдал 11 голевых передач.

29 июня 2023 года «Филадельфия Флайерз» взяла Мичкова под седьмым номером на драфте НХЛ. Однако 18-летний хоккеист продолжит выступать за питерский СКА, так как его контракт действует до 2026 года.

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