Экс-защитник клубов КХЛ Фёдор Беляков пополнил состав «Югры»

Экс-защитник клубов КХЛ Фёдор Беляков подписал контракт с «Югрой», сообщает пресс-служба ханты-мансийского клуба.

Игрок обороны уже имел опыт выступлений за «Югру». За полтора сезона в «Югре» защитник провёл 85 игр, набрав 15 очков (4+11) при показателе полезности «+21».

Сезон-2021/2022 Фёдор провёл «Адмирале», сыграв в 31 матче. В прошлом году он выступал за «Авангард», где в 10 играх отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «+2», а также за «Омские Крылья», где в 15 встречах защитник забросил одну шайбу и дважды ассистировал партнёрам.

Суммарно в КХЛ на счету Белякова 253 матча и 19 (4+15) набранных очков при показателе полезности «-16».