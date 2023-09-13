Экс-защитник клубов КХЛ Фёдор Беляков пополнил состав «Югры»
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Экс-защитник клубов КХЛ Фёдор Беляков подписал контракт с «Югрой», сообщает пресс-служба ханты-мансийского клуба.
Игрок обороны уже имел опыт выступлений за «Югру». За полтора сезона в «Югре» защитник провёл 85 игр, набрав 15 очков (4+11) при показателе полезности «+21».
Сезон-2021/2022 Фёдор провёл «Адмирале», сыграв в 31 матче. В прошлом году он выступал за «Авангард», где в 10 играх отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «+2», а также за «Омские Крылья», где в 15 встречах защитник забросил одну шайбу и дважды ассистировал партнёрам.
Суммарно в КХЛ на счету Белякова 253 матча и 19 (4+15) набранных очков при показателе полезности «-16».
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