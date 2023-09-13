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«Он ничего особенного не сказал». Экс-арбитр — о штрафе Ротенбергу за критику судей

«Он ничего особенного не сказал». Экс-арбитр — о штрафе Ротенбергу за критику судей
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Экс-арбитр Александр Зайцев прокомментировал штраф в 300 тыс. рублей, выписанный главному тренеру СКА Роману Ротенбергу за упоминание работы арбитров в комментариях после игры с «Локомотивом». Петербургский клуб планирует обжаловать это решение.

«Самое смешное, что Роман Ротенберг один из тех, кто как раз и вводил этот пункт в регламент, голосовал за его принятие. И лига сейчас действует согласно этому пункту. Да, он ничего особенного не сказал — ни ругался, ни критиковал жёстко, но, с другой стороны, есть пункт, который вообще запрещает упоминать работу судей в интервью и на пресс-конференциях. Нужен ли вообще такой пункт в регламенте? Чтобы не мешать нормальному действию, да — нужен. Но ситуации-то бывают разные! И получается, что лига сама себе поставила капкан, загнала в угол.

Я по своим каналам интересовался, а наказали ли вообще судей. Выяснилось, что да – им отменили какие-то там премиальные. Но почему мы вынуждены узнавать такую информацию «по своим каналам»? Почему департамент судейства не в состоянии сказать два слова об этом? Зачем он подставляет сам себя? И в итоге мы получаем волну гнева о безобразном судействе в прессе от известных болельщиков СКА. Судьи ошибались, ошибаются и будут ошибаться. Так случилось и в том эпизоде, о котором говорил Ротенберг после матча с «Локомотивом». Я, честно говоря, обалдел от такой ошибки, ведь на льду были опытные судьи, особенно лайнсмены. И, конечно, после таких ошибок должна быть критика. Но не огульная и нервная, а спокойная, и в идеале с ответным словом, где сам арбитр или департамент судейства объяснит, почему произошла такая грубая ошибка», — отметил Зайцев в разговоре с корреспондентом Betonmobile.ru.

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