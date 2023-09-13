Гашек ответил на критику и предложение Фетисова вернуть деньги, заработанные в России

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек ответил на критику советского экс-хоккеиста и депутата Госдумы РФ Вячеслава Фетисова. Ранее российский функционер заявлял, что чешскому спортсмену стоит вернуть деньги, которые он заработал, выступая в КХЛ. Фетисов считает, что только в таком случае Гашек может продолжать свою критику.

Также экс-вратарь «Спартака» рассказал о взаимоотношениях с Фетисовым.

«Я отвечу! Он прав. Я играл в России. У меня был контракт со «Спартаком», и я честно его отработал. С ними у меня нет никаких проблем, и у них не должно быть никаких вопросов ко мне. Но, возможно, некоторые люди в России думают, что если вы работаете на них, то не имеете права их критиковать. Однако это не так — неважно, работаете ли вы вместе или дружите. Не знаю, можно ли назвать нас с Вячеславом Фетисовым друзьями, но мы были соперниками. Я пригласил его в 1998 году в Чехию, он провёл здесь три дня.

Мы часто играли друг против друга. В 80-х, когда он выступа за советскую сборную, нас точно было трудно назвать друзьями. Я его ненавидел, но в хорошем смысле — как соперника. И в тот момент к их команде тёплых чувств мы не испытывали (Гашек имеет в виду напряжённые отношения между странами после ввода войск в Чехословакию в 1968-м. — Прим. «Чемпионата»). Но Фетисов был прекрасным игроком в «Нью-Джерси Дэвилз», потом в «Детройт Ред Уингз», и я много раз играл против него. Мы не были друзьями, но у нас были нормальные отношения», — приводит слова Гашека «Настоящее время»*.

*признано иноагентом в РФ