«Не уверен, что говорил, что их нужно отправлять по домам». Гашек о заявлениях про россиян

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек ответил на вопрос о своих словах в адрес российских игроков Национальной хоккейной лиги. Экс-вратарю предложили прокомментировать его же слова о том, что хоккеистов из России необходимо немедленно исключить из НХЛ и отправить по домам. Кроме того, Гашек рассказал, что именно писал комиссионеру Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэну про россиян.

«Не уверен, что я говорил, что их нужно отправлять по домам… Это точная цитата? Ну ладно. Ещё раз. Не уверен, что я прямо так говорил. Но хорошо. Возможно, я мог выразиться лучше. Но я писал мистеру Беттмэну (Гэри Беттмэн, комиссионер Национальной хоккейной лиги. — Прим. «Чемпионата»): «Пожалуйста, выплатите им каждый пенни их контрактов, но не позволяйте им выходить на лёд и играть».

И я считаю, что за те полтора года, что идёт спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), НХЛ должна заплатить от $ 2 до 4 млрд Украине», — приводит слова Гашека «Настоящее время»*.

*признано иноагентом в РФ