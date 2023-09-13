Гашек — об игре за «Спартак»: замечательный опыт, я проделал отличную работу для клуба

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек поделился мыслями об игре за московский клуб. Голкипер выступал за красно-белых в чемпионате-2010/2011 КХЛ. Это был заключительный сезон чешского хоккеиста в карьере.

«В России я не был с тех пор, как отыграл там последний год своей карьеры. В 2010-2011 годах я сыграл один сезон за «Спартак» из Москвы. Это был замечательный опыт, я увидел, как всё работает в России. Я всегда говорю, что в России что-то может быть написано, но на практике работает совершенно по-другому. Может быть, я даже шутил об этом. Но сейчас не лучшее время для подобных шуток.

Тем не менее это был замечательный опыт, я проделал отличную работу для «Спартака». И тогда, в 2010-2011 годах, я не мог и представить, каким путём Россия пойдёт. Так что, повторюсь, никто не знал. Возможно, некоторые люди знали. Я — нет, я подобного не ожидал.

Считаю ли ошибкой, что тогда играл за российский клуб? Ну, оборачиваясь назад, я бы сказал, что да, это было неправильно», — приводит слова Гашека «Настоящее время»*.

Напомним, чешский вратарь играл за московский клуб в возрасте 45 лет. В регулярке КХЛ Гашек сыграл 46 матчей, одержав 23 победы при 91,5% сейвов и коэффициенте надёжности 2,48. В плей-офф Гашек сыграл четыре матча, а «Спартак» вылетел от СКА — 0-4.

*признано иноагентом в РФ