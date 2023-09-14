Нападающие «Авангарда» Рид Буше и Иван Николишин внесены в список травмированных, сообщает пресс-служба КХЛ. Оба хоккеиста получили травмы в прошлом матче «Авангарда» с «Амуром» (1:5).

Буше провёл лишь одну смену. В её ходе форвард хабаровской команды Евгений Грачёв в средней зоне нанёс удар клюшкой по лицу Буше. Американский форвард получил травму — ему разбили губу. Буше ушёл в раздевалку и более не выходил на лёд. Примечательно, что судьи выписали Грачёву «2+2». «Авангард» не смог забить в ходе четырёхминутного большинства. После матча главный тренер омичей Михаил Кравец сообщил, что Буше получил рассечение и выбил зуб.

Николишин провёл на площадке весь матч, сыграв 18 минут и 26 секунд. Характер травмы форварда неизвестен.

Сегодня «Авангард» сыграет домашний матч с «Адмиралом». Начало встречи — в 16:30 мск.