Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Буше сыграл всего девять секунд в матче с «Амуром». Ему разбили губу в первой смене

Буше сыграл всего девять секунд в матче с «Амуром». Ему разбили губу в первой смене
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Рид Буше сыграл всего девять секунд в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром».

Хоккеист провёл лишь одну смену. В её ходе форвард хабаровской команды Евгений Грачёв в средней зоне нанёс удар клюшкой по лицу Буше. Американский форвард получил травму — ему разбили губу. Буше ушёл в раздевалку и более не выходил на лёд.

Примечательно, что судьи выписали Грачёву «2+2». «Авангард» не смог забить в ходе четырёхминутного большинства.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

Материалы по теме
Видео
«Авангард» крупно проиграл «Амуру» и потерпел первое поражение в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android