Буше сыграл всего девять секунд в матче с «Амуром». Ему разбили губу в первой смене

Нападающий «Авангарда» Рид Буше сыграл всего девять секунд в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром».
Хоккеист провёл лишь одну смену. В её ходе форвард хабаровской команды Евгений Грачёв в средней зоне нанёс удар клюшкой по лицу Буше. Американский форвард получил травму — ему разбили губу. Буше ушёл в раздевалку и более не выходил на лёд.
Примечательно, что судьи выписали Грачёву «2+2». «Авангард» не смог забить в ходе четырёхминутного большинства.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).
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