Капитан «Детройта» назвал условия, при которых «Ред Уингз» попадут в плей-офф

Капитан «Детройта» Дилан Ларкин считает, что «Ред Уингз» стали сильнее за последние пару сезонов, и заявил, что он с нетерпением ждёт старта чемпионата НХЛ. В марте 2023 года нападающий продлил контракт с «Детройтом» на восемь лет с зарплатой в $ 8,7 млн.

«Я очень взволнован перед стартом нового сезона НХЛ. Мы действительно укрепили нашу защиту в межсезонье, и это очень важно. Это поможет всей команде побороться за плей-офф. Я верю, что за последние пару лет мы предприняли верные шаги. Мы должны оставаться здоровыми, должны показывать хорошую игру в нужное время и избегать больших спадов. Эти условия будут приоритетными для нас», — цитирует Ларкина пресс-служба лиги.

В прошлом сезоне «Детройт» не попал в плей-офф, заняв 12-е место в Восточной конференции НХЛ. Клуб является 11-кратным обладателем Кубка Стэнли.