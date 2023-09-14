Капитан «Детройта» назвал условия, при которых «Ред Уингз» попадут в плей-офф

Капитан «Детройта» Дилан Ларкин считает, что «Ред Уингз» стали сильнее за последние пару сезонов, и заявил, что он с нетерпением ждёт старта чемпионата НХЛ. В марте 2023 года нападающий продлил контракт с «Детройтом» на восемь лет с зарплатой в $ 8,7 млн.
«Я очень взволнован перед стартом нового сезона НХЛ. Мы действительно укрепили нашу защиту в межсезонье, и это очень важно. Это поможет всей команде побороться за плей-офф. Я верю, что за последние пару лет мы предприняли верные шаги. Мы должны оставаться здоровыми, должны показывать хорошую игру в нужное время и избегать больших спадов. Эти условия будут приоритетными для нас», — цитирует Ларкина пресс-служба лиги.
В прошлом сезоне «Детройт» не попал в плей-офф, заняв 12-е место в Восточной конференции НХЛ. Клуб является 11-кратным обладателем Кубка Стэнли.
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