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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин вылетел из России в США

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин вылетел из России в США
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин вылетел из России в США. Россиянин выложил фотографию с самолёта в своей соцсети. Этим летом Ничушкин побывал в родном Челябинске и пожертвовал школе «Трактор» 3 143 413 рублей. Россиянин стал обладателем Кубка Стэнли с «Эвеланш» в 2022 году. Ранее Валерий планировал, что вернётся в США 3 сентября вместе с женой.

Фото: соцсети Ничушкина

Напомним, прошлый сезон НХЛ россиянин завершил после инцидента в отеле в Сиэтле по ходу плей-офф. Ничушкин досрочно завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, а «Колорадо» в первом раунде плей-офф уступил «Сиэтлу» в семи матчах.

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