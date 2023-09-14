Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин вылетел из России в США
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин вылетел из России в США. Россиянин выложил фотографию с самолёта в своей соцсети. Этим летом Ничушкин побывал в родном Челябинске и пожертвовал школе «Трактор» 3 143 413 рублей. Россиянин стал обладателем Кубка Стэнли с «Эвеланш» в 2022 году. Ранее Валерий планировал, что вернётся в США 3 сентября вместе с женой.
Фото: соцсети Ничушкина
Напомним, прошлый сезон НХЛ россиянин завершил после инцидента в отеле в Сиэтле по ходу плей-офф. Ничушкин досрочно завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, а «Колорадо» в первом раунде плей-офф уступил «Сиэтлу» в семи матчах.
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