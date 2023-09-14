Нападающий Евгений Бодров завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Лады»

35-летний нападающий Евгений Бодров расторг контракт с «Ладой» по обоюдному согласию, завершив игровую карьеру, и вошёл в тренерский штаб тольяттинского клуба. Ситуацию прокомментировал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв.

«Расторжение контракта – это наше совместное с Евгением решение. С ним по этому поводу общались, и этому непростому решению поспособствовал характер травмы – перелом бедра, который он получил почти год назад, к тому же сам Евгений долго сомневался относительно возможности возвращения на лёд после такой серьёзной травмы, чтобы пробиваться в состав нашей команды.

Сейчас у нас возникла потребность в тренере-аналитике, мы пообщались с тренерским штабом и решили ему предложить эту должность. Бодров – наш парень и мы не хотим его бросать в такой сложной ситуации. Он выразил желание перейти на тренерскую работу и учиться тренерскому ремеслу в дальнейшем. Клуб готов оказывать в этом ему всяческое содействие. Считаю, что от этого решения выиграют обе стороны», — цитирует Чеботарёва пресс-служба клуба.

В тольяттинский коллектив Бодров вернулся больше года назад, но принял участие лишь в 14 матчах регулярного чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути и набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «+1», получив тяжёлую травму 18 октября 2022 года в выездном поединке против «Горняка-УГМК». Всего за родной клуб Евгений провёл 198 игр в рамках Суперлиги/КХЛ/ВХЛ и заработал 62 (24+38) балла за результативность, а в 2006 году в составе «автозаводцев» стал обладателем Континентального кубка.