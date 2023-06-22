«Лада» подписала новый контракт с опытным нападающим Евгением Бодровым

«Лада» подписала новый контракт с нападающим Евгением Бодровым, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Сообщается, что соглашение с опытнейшим нападающим рассчитано сроком на один сезон.

В тольяттинскую команду Бодров вернулся год назад, и с того момента 35-летний форвард провёл 14 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, в которых набрал 8 (4+4) очков — забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «+1».

Напомним, большую часть сезона-2022/2023 опытнейший хоккеист пропустил из-за тяжёлой травмы. Всего в КХЛ на счету Бодрова 621 матч, в которых форвард набрал 158 очков — забросил 57 шайб и отдал 101 результативную передачу при показателе полезности «+4».