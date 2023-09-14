Величкин: не удивлён такой игрой «Магнитки», если Разин что-то решил, он пойдёт до конца

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин оценил удачный старт магнитогорцев в новом сезоне КХЛ. «Металлург» одержал четыре победы в пяти матчах и возглавил Восточную конференцию КХЛ.
«Не удивлён таким стартом «Магнитки». Думаю, что такие моменты бывают. Во-первых, это окрылённость тренерского штаба, окрылённость молодых хоккеистов. Они всё из себя выжимают, поэтому надо удержать команду в этом тонусе. Смогут ли тренеры найти баланс? Сложно, но реально.
Я знаю Разина как человека. Его главная черта — упёртость. В хорошем смысле слова. Если Андрей что-то решил, он будет идти до конца к своей цели. Очень настойчивый человек и тренер. У него есть помощники, правда, все молодые. Не сказать, что они опытные, но они учатся, и должно всё получиться. Хорошо, когда молодая команда и молодой тренерский штаб. Они на одной волне», — цитирует Величкина Legalbet.
14 сентября «Металлург» примет в Магнитогорске «Ладу». Начало встречи — в 17:00 мск.
- 14 сентября 2023
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