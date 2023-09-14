Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Величкин: не удивлён такой игрой «Магнитки», если Разин что-то решил, он пойдёт до конца

Величкин: не удивлён такой игрой «Магнитки», если Разин что-то решил, он пойдёт до конца
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин оценил удачный старт магнитогорцев в новом сезоне КХЛ. «Металлург» одержал четыре победы в пяти матчах и возглавил Восточную конференцию КХЛ.

«Не удивлён таким стартом «Магнитки». Думаю, что такие моменты бывают. Во-первых, это окрылённость тренерского штаба, окрылённость молодых хоккеистов. Они всё из себя выжимают, поэтому надо удержать команду в этом тонусе. Смогут ли тренеры найти баланс? Сложно, но реально.

Я знаю Разина как человека. Его главная черта — упёртость. В хорошем смысле слова. Если Андрей что-то решил, он будет идти до конца к своей цели. Очень настойчивый человек и тренер. У него есть помощники, правда, все молодые. Не сказать, что они опытные, но они учатся, и должно всё получиться. Хорошо, когда молодая команда и молодой тренерский штаб. Они на одной волне», — цитирует Величкина Legalbet.

14 сентября «Металлург» примет в Магнитогорске «Ладу». Начало встречи — в 17:00 мск.

Материалы по теме
«В конце повезло». Андрей Разин объяснил победу «Металлурга» в матче с «Салаватом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android