Величкин: не удивлён такой игрой «Магнитки», если Разин что-то решил, он пойдёт до конца

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин оценил удачный старт магнитогорцев в новом сезоне КХЛ. «Металлург» одержал четыре победы в пяти матчах и возглавил Восточную конференцию КХЛ.

«Не удивлён таким стартом «Магнитки». Думаю, что такие моменты бывают. Во-первых, это окрылённость тренерского штаба, окрылённость молодых хоккеистов. Они всё из себя выжимают, поэтому надо удержать команду в этом тонусе. Смогут ли тренеры найти баланс? Сложно, но реально.

Я знаю Разина как человека. Его главная черта — упёртость. В хорошем смысле слова. Если Андрей что-то решил, он будет идти до конца к своей цели. Очень настойчивый человек и тренер. У него есть помощники, правда, все молодые. Не сказать, что они опытные, но они учатся, и должно всё получиться. Хорошо, когда молодая команда и молодой тренерский штаб. Они на одной волне», — цитирует Величкина Legalbet.

14 сентября «Металлург» примет в Магнитогорске «Ладу». Начало встречи — в 17:00 мск.