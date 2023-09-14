Артюхин: ушло поколение ребят, которые часто сбрасывали перчатки

Бывший игрок клубов НХЛ и КХЛ Евгений Артюхин отметил, что в российской лиге стало меньше тафгаев.

«Мало пока событий, связанных с боями, каких-то запоминающихся драк я не увидел. Ушло поколение ребят, которые часто сбрасывали перчатки. В принципе, крупных, здоровых игроков в нашем хоккее осталось мало. Все стараются играть аккуратно. Может, сейчас начало чемпионата и такого накала нет. Играли «Ак Барс» с «Куньлунем», драки были, но какого-то «месива» я там не увидел.

Расстраивает, что мало кулачных боёв на льду? Нет, я вообще спокойно отношусь к этому. И, когда играл, сам никогда не был зачинщиком боёв. Всегда говорил: это не часть моей игры. Но болельщикам нравится. Это всё должно быть в меру, в нужный момент, в правильное время. Постоять за партнёра или ещё что-то. Драки — элемент игры. Нельзя просто так взять и начать драться. И штрафы есть и так далее. Хотя сейчас правила поменяли, за то, что сбрасывают перчатки, удалений не дают, всё равно тут надо всё с умом делать.

Такого, когда с первым вбрасыванием игроки скидывали перчатки и начинали мутузить соперников, как делали ребята из «Витязя», уже не будет? Ну да, это что-то из прежних времён. Андрей Назаров любил такое шоу устроить. Но совсем драки не исчезнут. Как без них? Хоккей этим отличается от других игровых видов спорта, что тут есть драки, силовая борьба. Жёсткий вид спорта. Столкновения, стычки — без этого никуда. Но сейчас все «вкатываются» в сезон и этими делами не увлекаются», — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

Ранее Артюхин рассказал про переход Матвея Мичкова из СКА в «Сочи» на правах аренды.