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«Металлург» упустил преимущество в две шайбы, но обыграл «Ладу» в овертайме

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На 45-й секунде Данила Юров открыл счёт в матче. Спустя четыре минуты Егор Коробкин с передач Семёна Кошелева и Григория Дронова упрочил преимущество хозяев.

На пятой минуте второго периода Владислав Червоненко с передачи Павла Колтыгина отыграл одну шайбу.

На четвёртой минуте третьего периода Трой Джозефс с передач Скотта Космачука и Дмитрия Кугрышева восстановил равенство в счёте.

В дополнительное время победу подопечным Андрея Разина принёс Макар Хабаров.

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