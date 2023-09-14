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«Металлург» упустил преимущество в две шайбы, но обыграл «Ладу» в овертайме

«Металлург» упустил преимущество в две шайбы, но обыграл «Ладу» в овертайме
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На 45-й секунде Данила Юров открыл счёт в матче. Спустя четыре минуты Егор Коробкин с передач Семёна Кошелева и Григория Дронова упрочил преимущество хозяев.

На пятой минуте второго периода Владислав Червоненко с передачи Павла Колтыгина отыграл одну шайбу.

На четвёртой минуте третьего периода Трой Джозефс с передач Скотта Космачука и Дмитрия Кугрышева восстановил равенство в счёте.

В дополнительное время победу подопечным Андрея Разина принёс Макар Хабаров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Юров – 00:45 (5x5)     2:0 Коробкин (Кошелев, Дронов) – 04:54 (5x5)     2:1 Червоненко (Колтыгин) – 24:10 (5x5)     2:2 Джозефс (Космачук, Кугрышев) – 43:12 (5x5)     3:2 Хабаров (Коробкин, Кошелев) – 61:45 (3x3)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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