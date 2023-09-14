«Я буквально налетел ртом на клюшку». Буше прокомментировал свою травму в игре с «Амуром»

Нападающий «Авангарда» Рид Буше после победного матча с «Адмиралом» (4:3 ОТ) рассказал о своей травме, полученной во встрече с «Амуром» (1:5).

«Что со мной случилось в прошлой игре? Порез у меня, как вы можете видеть на лице, мне наложили швы, плюс потерял зуб. Тем не менее я полностью готов играть и делаю это. Запомнил ли я игрока «Амура», который меня ударил? Да, это Грачёв. Но это было абсолютно неумышленно, там шла борьба, я буквально налетел ртом на клюшку. Такое бывает в хоккее.

«Адмирал» сегодня действовал плотно на протяжении всего матча, однако мы играли достаточно хорошо. Просто они были в ритме, нашли пути к нашим воротам, вышли вперёд, но в итоге победа осталась за нами. Думаю, что наша команда действует в целом слаженно, все четыре звена, сейчас основная задача – чтобы реализовывать эти моменты, ведь их немало. Беспокоят ли меня проблемы с большинством? И да и нет. Потому что мы ещё работаем над определёнными аспектами, у нас много мастеров, так что я думаю, что всё будет становиться лучше», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.