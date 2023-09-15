Порядин: в «Спартаке» все сейчас думают о дерби с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Павел Порядин поделился впечатлениями после победы над «Витязем» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В этой игре он стал автором трёх голевых передач: две шайбы забросил Николай Голдобин и ещё одну Иван Морозов.

«Конечно, мне очень приятно играть в такой мастеровитой тройке. Но хочется приносить ещё больше пользы, играть ещё результативнее, а главное — чтобы наша команда побеждала. Конечно, мы все сейчас думаем о предстоящем дерби – ждём накала борьбы, быстрой игры и неповторимой атмосферы на трибунах. Поэтому, ждём мощной поддержки наших болельщиков в гостевом матче с ЦСКА!» — приводит официальный сайт «Спартака» слова Порядина.

Матч армейцев с красно-белыми пройдёт 16 сентября и начнётся в 17:00 по московскому времени.