Тренер «Трактора» — о матче с «Динамо» Минск: не было установки играть на удержание счёта

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (3:2).
«Командная работа, командная игра, командная победа. Рады победе.
Виктор Антипин в большинстве? Получилось, что на предсезонке и в начале чемпионата были одни бригады, но ребята получили травмы – сначала Егор Попов, а потом Виталий Кравцов. Ищем варианты. Звено сработало, тем более знаем, что Витя играл на этой позиции, и у него неплохо получалось. На какой срок выбыл Виталий Кравцов? Предварительно в районе четырех недель.
Установка при счёте 3:0? Продолжать играть в свою игру. Соперник, видно, добавил, стал больше забрасывать в зону, идти в давление. Ни в коем случае не было установки играть на удержание счёта. Есть брак в передачах, надо быть чуть хладнокровнее. Понятно, что соперник хотел переломить, стал играть плотнее и быстрее. Нам надо быть увереннее и хладнокровнее», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.
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