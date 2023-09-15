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Нападающий «Торпедо» Максим Летунов высказался о первом хет-трике в карьере

Нападающий «Торпедо» Максим Летунов высказался о первом хет-трике в карьере
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Нападающий «Торпедо» Максим Летунов прокомментировал волевую победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (5:2). Форвард оформил хет-трик.

«Иван Кульбаков предложил нам с Владиславом Фирстовым сделать совместно растяжку, и это сработало. Не согласен, что я не самый забивной игрок «Торпедо». Достаточно посмотреть статистику прошлого сезона. В этом сезоне мы уже второй год вместе играем, более сыгранные, отсюда и результат. На мой взгляд, в первых двух периодах мы тоже создавали много моментов, но не смогли завершить их. В третьем «Куньлунь Ред Стар» немного подсел, а мы продолжали давить. Результат налицо. Для меня нет никакого сюрприза, что Андрей Белевич забил в меньшинстве. Он умеет это делать.

Это мой первый хет-трик в профессиональной карьере, но я надеюсь, что их ещё будет много. Посвящаю его нашей команде и нашим болельщикам. Этот хет-трик – не только моя заслуга. Вся команда работает на 100 процентов. Сложилось так, что я реализовал свои моменты», — приводит слова Летунова официальный сайт КХЛ.

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