Нападающий «Торпедо» Максим Летунов высказался о первом хет-трике в карьере

Нападающий «Торпедо» Максим Летунов прокомментировал волевую победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (5:2). Форвард оформил хет-трик.
«Иван Кульбаков предложил нам с Владиславом Фирстовым сделать совместно растяжку, и это сработало. Не согласен, что я не самый забивной игрок «Торпедо». Достаточно посмотреть статистику прошлого сезона. В этом сезоне мы уже второй год вместе играем, более сыгранные, отсюда и результат. На мой взгляд, в первых двух периодах мы тоже создавали много моментов, но не смогли завершить их. В третьем «Куньлунь Ред Стар» немного подсел, а мы продолжали давить. Результат налицо. Для меня нет никакого сюрприза, что Андрей Белевич забил в меньшинстве. Он умеет это делать.
Это мой первый хет-трик в профессиональной карьере, но я надеюсь, что их ещё будет много. Посвящаю его нашей команде и нашим болельщикам. Этот хет-трик – не только моя заслуга. Вся команда работает на 100 процентов. Сложилось так, что я реализовал свои моменты», — приводит слова Летунова официальный сайт КХЛ.
- 15 сентября 2023
-
11:33
-
11:18
-
10:56
-
10:40
-
10:22
-
09:56
-
09:52
-
09:42
-
09:20
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:34
-
08:16
-
08:10
-
07:50
-
03:26
-
02:20
-
02:00
-
01:00
- 14 сентября 2023
-
23:45
-
23:33
-
23:21
-
23:15
-
23:09
-
23:00
-
22:44
-
22:30
-
22:22
-
22:10
-
22:03
-
21:41
-
21:36
-
21:28
-
21:15