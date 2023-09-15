Зак Фукале рассказал, что говорил иностранцам про свой положительный опыт в «Тракторе»

Вратарь «Трактора» Зак Фукале прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (3:2).

«Игра закончилась победой, не такой, какой нам хотелось бы по ходу матча, но всё равно победой. И это самое главное. Нам помогло, что мы смогли использовать свои возможности и хорошо сыграли в обороне. В каждом матче мы боремся за победу, нам важно набирать очки. Большое спасибо болельщикам, которые дали мне почувствовать частичку своей любви. Я уверен, что мы вместе будем добывать новые победы и забираться в турнирной таблице всё выше и выше.

Не хватило несколько минут до первого сухого матча в КХЛ? Я был очень близок к сухому матчу, но не расстроился, потому что мы смогли победить. Я очень рад итоговому результату. Буду ещё работать над собой, и, надеюсь, скоро у меня получится сделать шат-аут.

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал, что иностранцы, которых клуб хотел подписать, звонили мне и спрашивали про команду и город? Да, некоторые игроки спрашивали меня про «Трактор», и я рассказал им о своём опыте, который оказался положительным. Но они сделали неправильное решение и не приехали сюда. Всем говорю, что «Трактор» потрясающий? Да. Мой опыт исключительно положительный. В команде ко мне относятся хорошо, организация и болельщики – всё отлично. Никакого негатива нет. Здесь я хорошо провожу время», — приводит слова Фукале «РБ Спорт».