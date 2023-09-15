Дементьев — о феномене «Торпедо» при Ларионове: это эстетическое наслаждение

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о старте нижегородского «Торпедо» в 16-м сезоне Континентальной хоккейной лиги. Команда Игоря Ларионова выиграла все пять матчей.
«Думаю, всех радует игра «Торпедо». Это эстетическое наслаждение, дай бог, чтобы у них так всё и продолжалось дальше. Эта команда в большей части собрана из игроков, на которых не рассчитывали в других клубах, но благодаря скаутскому феномену Ларионова и Гафурова.
Когда кто-то говорит, что у нас на рынке нет игроков и нужно больше иностранцев – пусть посмотрят на «Торпедо», научатся скаутскому мастерству и собирают подобные команды. У нас в России нет недостатка игроков, у нас очень ощущается недостаток компетентности в скаутинге. У нас ответственные люди не могут спрогнозировать перспективу игроков своей системы. В «Торпедо» же масочники Артамонов и Силаев выходят на первое большинство и продуктивно участвуют в реализации. Тренерский штаб снисходительно относится к ошибкам своих игроков, игроки рискуют, ошибаются, но своей активностью и привитой системностью игры пятёрок компенсируют недостатки. А самое главное, все в команде верят в победу, в любой момент игры, это постоянная радость от возможности быть в этом коллективе», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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