Бывший нападающий «Салавата», «Ак Барса» и «Локомотива» продолжит карьеру в ВХЛ
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Нападающий Степан Санников стал игроком «Динамо» из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба команды Всероссийской хоккейной лиги.
В начале августа 32-летних форвард покинул «Салават Юлаев», стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Напомним, Санников выступал за уфимскую команду с 2021 года. За это время российский нападающий принял участие в 85 встречах в регулярных чемпионатах, в которых забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач. Всего за «Салават» форвард отыграл 99 матчей, записав на свой счёт 10 голов, 16 ассистов и в общем сложности 26 (10+16) баллов. В Континентальной хоккейной лиге Санников также выступал за «Сибирь», «Ак Барс», «Локомотив» и провёл 724 встречи, набрав 209 (84+125) очков.
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