Джош Ливо назвал свои цели на сезон в «Салавате Юлаеве»

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо поделился мыслями о личных и командных целях на сезон-2023/2024 в составе нового клуба. Кроме того, канадский форвард ответил на вопрос, чувствует ли он ответственность из-за того, что за башкирский коллектив играли иностранные звёзды — Линус Умарк, Теэму Хартикайнен и другие. Ливо также рассказал, общался ли с лидером «Салавата» Александром Хмелевски перед переходом.
«В Уфе было много классных иностранных игроков: Умарк, Хартикайнен и другие звёзды, — чувствую ли ответственность? Да, конечно, но я в себе уверен. Думаю, мне понадобится немного времени, чтобы познакомиться с парнями, освоиться на новой площадке и начать приносить пользу «Салавату Юлаеву».
Общался ли с Сашей Хмелевски по поводу команды? Мы списывались перед подписанием контракта. Он отличный хоккеист, который любит и умеет забивать. Я с удовольствием стану его партнёром по команде и помогу ему на льду.
Какие задачи для себя ставлю в «Салавате Юлаеве»? Хочу взять хороший старт, набрать обороты, ударно провести плей-офф и, конечно, выиграть трофей. Для меня это новый этап, я чувствую приятное волнение», — приводит слова Ливо официальный сайт уфимцев.
- 15 сентября 2023
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