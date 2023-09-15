Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джош Ливо назвал свои цели на сезон в «Салавате Юлаеве»

Джош Ливо назвал свои цели на сезон в «Салавате Юлаеве»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо поделился мыслями о личных и командных целях на сезон-2023/2024 в составе нового клуба. Кроме того, канадский форвард ответил на вопрос, чувствует ли он ответственность из-за того, что за башкирский коллектив играли иностранные звёзды — Линус Умарк, Теэму Хартикайнен и другие. Ливо также рассказал, общался ли с лидером «Салавата» Александром Хмелевски перед переходом.

«В Уфе было много классных иностранных игроков: Умарк, Хартикайнен и другие звёзды, — чувствую ли ответственность? Да, конечно, но я в себе уверен. Думаю, мне понадобится немного времени, чтобы познакомиться с парнями, освоиться на новой площадке и начать приносить пользу «Салавату Юлаеву».

Общался ли с Сашей Хмелевски по поводу команды? Мы списывались перед подписанием контракта. Он отличный хоккеист, который любит и умеет забивать. Я с удовольствием стану его партнёром по команде и помогу ему на льду.

Какие задачи для себя ставлю в «Салавате Юлаеве»? Хочу взять хороший старт, набрать обороты, ударно провести плей-офф и, конечно, выиграть трофей. Для меня это новый этап, я чувствую приятное волнение», — приводит слова Ливо официальный сайт уфимцев.

Материалы по теме
В «Салавате» прокомментировали подписание контракта с экс-нападающим «Сент-Луиса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android