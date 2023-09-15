Матч «Сочи» — «Сибирь» посетили 6512 зрителей. Это второй результат для хозяев за три года

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1).

Матч посетили 6512 зрителей. Этот результат стал вторым для сочинского клуба с сезона-2020/2021. Больше зрителей посетили стадион «Большой» только в минувшем чемпионате. Тогда на матч регулярки с «Авангардом» пришли 7093 болельщика.

Отметим, что 6512 зрителей — это чуть больше половины от максимальной заполняемости домашней арены сочинского клуба. На матче с «Сибирью» трибуны были заполнены на 54%. Максимальная вместимость стадиона «Большой» в Сочи составляет 12 000 человек.