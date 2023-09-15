Защитник СКА Фальковский совершил кошмарную ошибку и «привёз» гол в матче с «Динамо»

Защитник СКА Степан Фальковский совершил грубейшую ошибку во время матча с московским «Динамо» и «привёз» гол.

На 47-й минуте армейцы, играя в меньшинстве при счёте 1:2, отъехали в свою зону. Фальковский подхватил шайбу и покатился в середину. Защитник попытался сделать передачу в среднюю зону, но шайбу перехватил форвард москвичей Максим Джиошвили. Нападающий объехал Фальковского и, выкатившись на ворота, бросил точно под перекладину — 3:1.

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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).