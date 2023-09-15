СКА забил 11 голов в шести матчах чемпионата. Меньше шайб лишь у трёх команд
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).
Таким образом, СКА за шесть матчей забил лишь 11 голов. Это один из худших результатов в новом сезоне. Только три команды забросили меньше: «Локомотив», «Барыс» и «Витязь» (у всех — по 10). При этом у ярославцев и астанинцев сыграно на один матч меньше. Ещё три команды забили по 11: помимо СКА, это «Сибирь» и «Нефтехимик».
Отметим, что в прошлом матче подопечные Романа Ротенберга всухую проиграли «Спартаку» — 0:4. За две последних встречи СКА забил лишь однажды.
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