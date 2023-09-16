Артём Гурьев подрался с игроком «Лос-Анджелес Кингз» в матче турнира новичков НХЛ

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Артём Гурьев вступил в драку с нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Самуэлем Хелениусом в матче турнира новичков Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Сан-Хосе Шаркс» в серии послематчевых бросков (4:3 Б).

Драка произошла во втором периоде при счёте 1:0 в пользу «Лос-Анджелес Кингз». Хоккеисты обменялись ударами, но никто из них на лёд не упал.

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Напомним, в апреле 2023 года 20-летний россиянин подписал с «Сан-Хосе Шаркс» контракт на три года.

Турнир Rookie Faceoff с участием шести команд проходит с 15 по 18 сентября. В нём принимают участие «Анахайм Дакс», «Аризона Койотс», «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и принимающая команда «Вегас Голден Найтс».