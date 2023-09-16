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Андрей Назаров: унылый футбол завидует яркому старту сезона в КХЛ

Андрей Назаров: унылый футбол завидует яркому старту сезона в КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров высказался о старте 16-го сезона Континентальной хоккейной лиги.

«На старте сезона наша лига радует своей медийностью. Взять, например, недавнюю историю с комментатором на матче «Торпедо» с «Куньлунем». Некоторые клубы её сразу подхватили, начали использовать в своих интересах, повышать и раскручивать интерес к КХЛ. В итоге на ровном месте сделаны дополнительные рейтинги, а не обсудил эту тему только ленивый.

В целом мы видим интересный и конкурентоспособный хоккей. У отдельных топ-команд не до конца сыгрались звенья, так как они начали подготовку к сезону позднее, но гранды обязательно своё наверстают. Главное, что болельщики заполняют трибуны, а унылый футбол завидует яркому старту сезона в КХЛ. Раскрутка хоккея в стране не останавливается, в матчах есть драки, обилие голов, красивые комбинации, сейвы вратарей, а после игр все улыбаются и жмут друг другу руки. Все понимают, что делают одно дело на благо любимой миллионами болельщиков игры», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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