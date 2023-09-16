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Форвард «Спартака» Голдобин рассказал об игре в звене с Морозовым и Порядиным

Форвард «Спартака» Голдобин рассказал об игре в звене с Морозовым и Порядиным
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Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин рассказал об игре в звене с форвардами Иваном Морозовым и Павлом Порядиным.

«Мы со сборов ещё начали тренироваться в таком звене, нашли такое взаимодействие. Каждый друг друга заменяет, подсказывает. Павел у нас очень быстрый, Иван может и обыграть, и в обороне подчистить, и забить шикарно. Я тоже в разных местах могу, как говорится, удочку закинуть.

Обычно у команд спад бывает к Новому году, потому что мы проходим тяжёлые сборы, накладывается усталость. Если такое случится, то ничего страшного — свои голы забьём и поможем команде выиграть», — приводит слова Голдобина ТАСС.

27-летний Голдобин является лучшим снайпером лиги, забросив восемь шайб.

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