Форвард «Спартака» Голдобин рассказал об игре в звене с Морозовым и Порядиным
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Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин рассказал об игре в звене с форвардами Иваном Морозовым и Павлом Порядиным.
«Мы со сборов ещё начали тренироваться в таком звене, нашли такое взаимодействие. Каждый друг друга заменяет, подсказывает. Павел у нас очень быстрый, Иван может и обыграть, и в обороне подчистить, и забить шикарно. Я тоже в разных местах могу, как говорится, удочку закинуть.
Обычно у команд спад бывает к Новому году, потому что мы проходим тяжёлые сборы, накладывается усталость. Если такое случится, то ничего страшного — свои голы забьём и поможем команде выиграть», — приводит слова Голдобина ТАСС.
27-летний Голдобин является лучшим снайпером лиги, забросив восемь шайб.
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