17-летний защитник Силаев стал самым молодым автором гола в истории «Торпедо»
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1).
Третью шайбу в составе нижегородцев забросил защитник Антон Силаев. Как отмечает пресс-служба КХЛ, хоккеист стал самым молодым автором гола в истории «Торпедо» в Континентальной хоккейной лиге. Защитник забросил шайбу в ворота «Ак Барса» в возрасте 17 лет и 158 дней.
Примечательно, что предыдущее достижение принадлежало Данилу Веряеву, забившему в возрасте 18 лет и 183 дня.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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