Главный тренер «Спартака» объяснил поражение от ЦСКА после преимущества в два гола

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (2:3 ОТ).
«Хорошо играли первые 20 минут, играли по заданию. Во втором периоде отдали инициативу, перестали выполнять то, что выполняли ранее. Игра поменялась, мы предупреждали, что ЦСКА добавит. Чуть-чуть проиграли в движении, в борьбе за нейтральные шайбы. В третьем периоде вернулись к той игре, которая должна была быть. То у них моменты были, то у нас. Ребята молодцы, отдались полностью, у меня нет претензий к команде. ЦСКА — опытная команда, мы говорили, что они будут играть при любом счёте. Это для нас хороший урок.
На данном этапе проходных матчей нет, надо настраиваться на любую команду. Кто-то жалуется на то, что много перелётов, но все в одинаковой ситуации. Многое зависит от настроя, что-то у некоторых команд не получается. Наша команда строится, есть моменты, которые нам нравятся, а есть те, над которыми предстоит работать. Чемпионат становится сильнее, каждая команда может преподнести сюрприз», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 16 сентября 2023
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