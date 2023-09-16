ЦСКА отыгрался с 0:2 и одержал победу в дерби со «Спартаком»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Спартак». Встреча завершилась в овертайме победой армейцев со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0).

На первой минуте Павел Порядин с передачи Ивана Морозова вывел «Спартак» вперёд, забросив первым броском. На 12-й минуте Максим Цыплаков удвоил преимущество красно-белых. На 30-й минуте Максим Соркин отыграл один гол. Очки за результативные передачи получили Максим Мамин и Даррен Диц. На 38-й минуте Максим Соркин после паса Максима Мамина сравнял счёт.

Победу своей команде в овертайме принёс Сергей Плотников.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Москве сыграет с местным «Динамо». ЦСКА примет «Локомотив». Оба матча состоятся 18 сентября.