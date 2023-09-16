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ЦСКА — «Спартак» 3:2 ОТ, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 16 сентября

ЦСКА отыгрался с 0:2 и одержал победу в дерби со «Спартаком»
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Спартак». Встреча завершилась в овертайме победой армейцев со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Порядин (Морозов) – 00:35 (5x5)     0:2 Цыплаков (Талалуев, Зайцев) – 11:56 (5x5)     1:2 Соркин (Мамин, Диц) – 29:51 (5x5)     2:2 Соркин (Мамин) – 37:59 (5x5)     3:2 Плотников (Каменев, Нестеров) – 64:21 (3x3)    

На первой минуте Павел Порядин с передачи Ивана Морозова вывел «Спартак» вперёд, забросив первым броском. На 12-й минуте Максим Цыплаков удвоил преимущество красно-белых. На 30-й минуте Максим Соркин отыграл один гол. Очки за результативные передачи получили Максим Мамин и Даррен Диц. На 38-й минуте Максим Соркин после паса Максима Мамина сравнял счёт.

Победу своей команде в овертайме принёс Сергей Плотников.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Москве сыграет с местным «Динамо». ЦСКА примет «Локомотив». Оба матча состоятся 18 сентября.

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