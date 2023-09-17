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«Уровень судейства в КХЛ очень высокий». Вайсфельд оценил работу арбитров

«Уровень судейства в КХЛ очень высокий». Вайсфельд оценил работу арбитров
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил уровень судейства в Континентальной хоккейной лиге.

«Что касается судейства, то я удивлён разговорам про него. Кто-то совершил ошибку – сразу вылетает фраза о качестве судейства, что оно отстаёт. Что за бред? Говорю как человек, который имел непосредственное отношение к судейству. Сейчас судят хорошо, невозможно плохо судить. Особенно имея в распоряжении все инструменты, которые есть сейчас. Да и уровень интеллекта у арбитров выше, чем было 20 лет назад.

В современных условиях судьям просто невозможно кому-то помочь или что-то утаить, всё просматривается под микроскопом. Невозможно игроку сделать что-то исподтишка. Да, судья сперва может не заметить, но потом посмотрит видео и всё увидит. Есть ошибки, которые меня удивляют и расстраивают, я говорю про них Алексею Анисимову (главный арбитр КХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Но в целом уровень судейства в КХЛ очень высокий», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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