Лига оштрафовала главного тренера СКА на 300 тыс. за критику судей. А что с их ошибками?

Значительная часть нейтральных болельщиков убеждена, что гранды КХЛ, такие как ЦСКА, СКА, «Авангард» или «Ак Барс», пользуются благоволением судей. В общественном мнении существует миф, что в спорной ситуации арбитры всегда примут сторону более статусного клуба.

На деле в такую ситуацию может попасть вообще кто угодно – никакой системы тут нет. Самый свежий пример – история из матча «Торпедо» — СКА, когда судьи проморгали нарушение численного состава у нижегородцев. В концовке матча случилось обоюдное удаление, то есть команды должны были играть «четыре на четыре». Но армейцы сняли вратаря и перешли на игру в пять полевых, а вот «Торпедо» просто так выпустило пятого хоккеиста, и арбитры не заметили нарушения даже при вбрасывании. На протяжении десятка секунд, до следующей остановки матча нижегородцы играли с лишним полевым.

Просто представьте, что творилось бы в хоккейных СМИ и телеграм-каналах, случись подобная ошибка в пользу СКА. Знаменитое воробьёвское «Отдай им Кубок!» стало бы слоганом недели.

Неудивительно, что на послематчевой пресс-конференции Роман Ротенберг резко отозвался о работе судей: «В ситуации «четыре на четыре» мы сняли вратаря, а у соперника на вбрасывании оказалось пять игроков. Судьи их не посчитали. Иногда на пересменках линейным тяжело ловить момент смены, но лишний человек на вбрасывании… Я посмотрел по видео: вместо того, чтобы играть «пять на четыре», мы вышли «пять на пять». И это ключевой момент матча. Грубейшая ошибка! Просто грубейшая. Это все видели. Надеюсь, уважаемые судьи разберутся, чтобы не допускать такого в будущем».

После такого яркого спича лига выписала главному тренеру армейцев стандартный штраф в 300 тысяч рублей, но СКА с таким решением не согласился и собирается оспорить его.

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Если отталкиваться только от документов, то решение КХЛ юридически верно. В спортивном регламенте написано, что нельзя допускать публичных обсуждений и комментариев о судействе от хоккеистов, тренеров и других официальных лиц, связанных с клубами. Дисциплинарный регламент устанавливает штраф в 300 тысяч рублей за подобное нарушение.

Роман Ротенберг Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Однако помимо буквы закона, есть еще и его дух. Ошибка арбитров матча «Торпедо» — СКА была? Похоже, что да. По крайней мере, лига никак не опровергла заявление Ротенберга. Такие вещи входят в историю, как, например, вошел промах футбольного арбитра ГрэмаПолла, который на чемпионате мира-2006 ухитрился трижды показать желтую карточку хорвату ЙосипуШимуничу. Англичанин забыл удалить защитника после второго нарушения и достал красную карточку лишь с третьей попытки. Просто забейте в поисковике слова «Шимунич три желтых» и найдете массу статей с заголовками типа «Самая нелепая ошибка в истории ЧМ».

В отличие от ФИФА, которая сразу же признала ошибку в истории с Поллом и Шимуничем, КХЛ до сих пор никак не прокомментировала этот момент. Ни релизов на сайте, ни официальных заявлений – ничего.

Да, Ротенберг мог бы промолчать на пресс-конференции. Тогда СКА тихо написал бы письмо в департамент судейства, там бы тихо признали ошибку. Возможно, даже принесли бы непубличные извинения.

Вот только ничего бы это не изменило. Даже после гневного спича Ротенберга арбитры продолжили грубо ошибаться. Уже в следующей игре против «Локомотива» судьи выписали штраф армейцу Илье Федотову, за который им даже пришлось извиняться.

Причем несколько лет назад лига была предельно открыта в судейском вопросе. По ходу финала Кубка Гагарина-2011, когда случился скандальный эпизод с удалением нападающего «Атланта» Фёдора Фёдорова, вице-президент КХЛ Владимир Шалаев собрал целый брифинг, на котором признали неправоту арбитров и отменил дисквалификацию форварда. Александр Поляков в бытность главой судейского департамента КХЛ запросто общался с журналистами и в своих комментариях не раз говорил о том, что его подопечные ошиблись.

Подробные разборы работы арбитров раньше появлялись и на официальном сайте лиги. Рубрика «Судейский департамент разъясняет» регулярно обновлялась даже в прошлом сезоне, но там было больше аплодисментов в адрес арбитров– и тут они все правильно решили и там правы.

Кажется, что последняя официально зафиксированная КХЛ ошибка судей случилась почти год назад – 8 октября 2022-го. Тогда пострадал «Авангард» — в его ворота забили «гол-фантом». После броска нападающего «Магнитки» Данилы Юрова шайба не пересекла линию ворот, а ее все равно засчитали. После этой истории если и были признания ошибок, то сугубо кулуарные – в личных письмах пострадавшим клубам.

Рене Фазель и Алексей Анисимов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В новом сезоне разъяснений от судейского департамента на сайте КХЛ ещё не было ни разу, хотя поводы почитать официальный разбор уже возникали. Вот была ли ошибка судей в матче «Торпедо» — СКА? Может это главный тренер питерцев не прав, а мы ничего не понимаем. Но информации от судейского департамента нет.

Более того, сейчас даже дисквалификации арбитром стали тайными. Раньше лига на своем сайте спокойно сообщала о том, что тот или иной судья пропустит энное количество матчей. Теперь об отстранениях мы узнаем только по факту, когда понимаем, что судья просто перестал работать на матчах.

Складывается ощущение, что в нынешней КХЛ судейский департамент стал непрозрачной структурой, которая карает за любой намек на недовольство. А любая непрозрачность ведет к тому, что называют «ловлей рыбки в мутной воде».Лиге пора сделать серьезные выводы из ситуации, ведь если и дальше спускать ситуацию на тормозах, то к плей-офф ком судейских ошибок вырастет до невиданных размеров.