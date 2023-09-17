Николай Коваленко рассказал о подарке от Павла Дацюка с мотивационной надписью

Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко прокомментировал поражение в матче Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (3:4).

«Хочу поздравить соперника с победой. Очень хорошая, эмоциональная, быстрая игра прошла.

Игровой план подразумевал давление? У нас всегда такой план. Чем больше ты владеешь шайбой, чем больше её контролируешь, тем больше моментов. Конечно, с хорошими эмоциями сюда приезжаю. Много товарищей и друзей здесь играют. Любая серия когда-то прерывается. Значит, господь бог так распределит.

Вели 2:0? Расслабились немного. Для нас наоборот привычнее «гореть» 0:2. Камбэки привычнее, как-то азартнее. Тут ещё и удаления испортили игровой ритм. В принципе, бывают ошибки. Мы играли против самой мастеровитой команды КХЛ. Они нас наказали за эти ошибки. Но мы потом сравняли. Там надо было уже чуть больше фокуса.

Первый гол Силаева в КХЛ? Рад за Артамонова, Силаева и Атанасова. Я таким же был, когда в «Локомотив» приходил. Также поддерживали, шутили. Мы помогаем им, подсказываем. Вот если бы им ещё Шипачёв подсказывал… Ребята молодцы, стараются. Это приносит плоды. Артамонов передачу сделал, Силаев забил. Хочу им пожелать, чтобы они работали.

Как мне один раз Дацюк подарил майку «Детройта» и написал: «никогда не переставай тренироваться». Она у меня висит в рамке. Когда мне тяжело и бывает, что нет сил, я всегда вспоминаю эти слова», — приводит слова Коваленко Metaratings.