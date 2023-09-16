Легендарный рекорд и конец уникальной серии Ларионова. В КХЛ сыграли матч-концерт

По прошествии двух недель со старта регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 в лиге оставалась всего одна команда, до сих пор не потерпевшая ни одного поражения. Уникальное «Торпедо» Игоря Ларионова после успешного выступления в минувшем сезоне с места в карьер стартовало и в этой регулярке, сразу же выдав пятиматчевую победную серию.

В её ходе нижегородцы в том числе отметились выездной крупной победой над «Локомотивом» (5:2), красивейшей домашней победой над СКА (4:3) и двумя ярчайшими камбэками. Сначала в матче с минским «Динамо» торпедовцы уступали 2:4, но отставание в две шайбы ими было превращено в итоговый успех – 6:4 – а затем во встрече с «Куньлунь Ред Стар» 0:2 после двух периодов оказались преобразованы в 5:2 всего за одну заключительную двадцатиминутку.

Для продолжения победного шествия в субботу нижегородцам нужно было пройти через экзамен «Ак Барсом». Вообще, казанский клуб взял довольно средний темп на старте чемпионата и пока что далёк от оптимальных кондиций, что и доказало первое «зелёное дерби» в этом сезоне.

В матче с «Салаватом Юлаевым» казанцы захватили лидерство в две шайбы, но затем всё упустили и в итоге не заработали даже очка. За пять минут до конца основного времени белорусский нападающий Иван Дроздов организовал супергол в ворота Тимура Билялова, в результате чего «Ак Барс» потерпел второе поражение в сезоне (2:3). Ранее клуб из столицы Татарстана на домашнем льду сенсационно «сгорел» в игре с ХК «Сочи» (1:3).

В первом периоде соперники не показали невероятного представления. Для подсчёта количества опасных моментов со стороны обеих команд хватило бы пальцев одной руки. При этом в составе «Торпедо» привычно выделялся Василий Атанасов, но даже его броскам не хватало свойственной ему точности. Казанцы же создали наиболее реальную возможность для гола за минуту до отправления в раздевалки – Дмитрий Юдин нашёл Александра Радулова в убойной позиции, однако звёздный форвард из выгодного положения не попал в створ.

Сразу после перерыва выяснилось, что стартовый отрезок был для команд всего лишь продолжением раскатки перед началом основного действия. Со старта второго периода начался настоящий концерт. Уже на второй минуте отрезка гости разыграли эффектную трёхходовку с участием Никиты Артамонова, Николая Коваленко и Максима Летунова. Никита и Николай выступили в роли ассистентов, а Максим с пятака отправил шайбу в цель, продлив голевую серию. В предыдущем матче Летунов оформил хет-трик.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

После забитого гола нижегородцы начали массово нарушать правила, но поначалу это даже сыграло им на руку. В первом меньшинстве подопечные Ларионова выстояли без проблем, а в следующем даже провели контратаку и заработали вбрасывание в чужой зоне. И на этом они не остановились. Летунов выиграл вбрасывание, молодой защитник Антон Силаев зарядил от синей линии, а Андрей Белевич удачно подставил с пятака, отправив ещё одну шайбу в ворота Билялова. Любопытно, что белорусский форвард во втором матче подряд сумел забить в меньшинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Пропустив в большинстве, казанцы воспряли уже в равных составах. Спустя две минуты после второго гола в исполнении гостей хозяева включились по-настоящему – Никита Дыняк доставил шайбу на ближний пятак, откуда Дмитрий Кателевский со сверхблизкого расстояния переправил её в ворота. А торпедовцы продолжали фолить. И третье удаление в периоде оказалось для гостей роковым.

В принципе, в самом меньшинстве нижегородцы выстоять сумели, но, когда отсидевший две минуты в штрафном боксе Летунов уже появился на льду, атаковавшие казанцы смогли конвертировать давление в заброшенную шайбу: это Дмитрий Яшкин с пятака с неудобной руки сумел огорчить Ивана Кульбакова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В этом моменте произошёл действительно исторический момент для всей лиги. Одним из ассистентов в эпизоде с заброшенной шайбой выступил Вадим Шипачёв, для которого набранное очко стало 757-м за карьеру в регулярных первенствах КХЛ. 36-летний форвард вышел на чистое первое место по этому показателю в истории лиги, превзойдя достижение завершившего карьеру Сергея Мозякина (756).

С настоящего момента Вадиму принадлежит бомбардирский рекорд в регулярках, тогда как Сергей всё ещё удерживает за собой общий рекорд с учётом плей-офф (928 против 882). Но довольно очевидно, что выход Шипачёва на первое место и в этой номинации является исключительно делом времени. Учитывая, что Мозякин с хоккеем давно попрощался, а форварду «Ак Барса» об этом думать явно ещё рановато.

На старте третьего периода казанцы едва не воспользовались преимуществом новых правил. Под занавес предыдущего отрезка защитник «Торпедо» Михаил Орлов получил редкое удаление. Отбыв удаление, Михаил покидал штрафной бокс и сыграл в шайбу, ещё не вступив двумя ногами на лёд. Согласно правилам, это блокировка. За допущенное нарушение арбитры сразу же вернули Михаила обратно в штрафной бокс. Казанцы большинство не использовали, и удаление защитника перетекло на третий отрезок. В нём хозяева сразу же выиграли вбрасывание и могли выходить вперёд, но Кульбаков совершил серию спасений и удержал ничейный счёт.

Но ещё через несколько минут бессилен был даже голкипер «Торпедо». При игре «четыре на четыре» ошибку допустил Игорь Ларионов (не главный тренер гостей, а его сын) – совершивший удачный отбор Никита Евсеев моментально запустил Кирилла Семёнова на рандеву с Кульбаковым, и эта дуэль осталась за форвардом «Ак Барса».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Удаления продолжали следовать как в калейдоскопе. Ближе к середине отрезка казанцы даже остались на льду втроём – у «Торпедо» было 30 секунд на розыгрыш большинства «пять на три», а затем ещё полторы минуты на стандартное большинство. Однако казанцы отбились и выстояли в сложнейшей ситуации. Не обошлось без помощи со стороны гостей – удаление Ларионова за игру высоко поднятой клюшкой перевело игру в формат «четыре на четыре».

Но до развязки ещё было очень далеко. Вскоре торпедовцы получили ещё одну возможность разыграть большинство и сделали это – проводящий дебютный сезон в КХЛ 17-летний защитник Силаев идеальным броском оформил первый гол за карьеру на взрослом уровне и стал самым молодым автором гола в истории «Торпедо» в КХЛ – он поразил ворота «Ак Барса» в возрасте 17 лет и 158 дней. Предыдущее достижение принадлежало Данилу Веряеву, который забил в 18 лет и 183 дня.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

И всё-таки последнее слово в этом потрясающем матче осталось за «Ак Барсом». Казанцы вновь заставили игроков «Торпедо» нарушить правила, но до игры в большинстве дело и не дошло. Хозяева забили на отложенном штрафе – Станислав Галиев подправил шайбу после наброса от Шипачёва, Установивший рекорд по очкам в регулярках КХЛ нападающий сделал ещё один шаг в погоне за общим бомбардирским достижением Мозякина, а нижегородцы отыграться в дальнейшем уже не сумели.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В первом матче насыщенного игрового дня КХЛ сегодня победил «Барыс», который до субботы оставался единственной командой в лиге с нулём в графе выигранных матчей. Теперь же в КХЛ не осталось и команд с нулём поражений. «Торпедо» провело очень достойную встречу, как всегда, оставив крайне приятное впечатление от своей игры, но Казань оказалась немного сильнее.