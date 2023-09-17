17-летний защитник «Торпедо» Силаев прокомментировал свой первый гол в КХЛ

Защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев высказался о матче Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом» (3:4). Хоккеист забросил свою первую шайбу в КХЛ.
«Эмоции от первой шайбы, конечно, положительные. Выходя на игру, стараюсь думать, как буду действовать в большинстве, потому что это тренируем. Момент появился, бросил — в ближнюю девятку попал. Что тренировал, то и получилось. Конечно, хотел отпраздновать по-другому, но старался эмоции сдержать, потому что игра была напряжённая, нужно было поднакопить до конца.
Была боевая игра. Можно отнести её к играм плей-офф. Игра была жесткая, шайба в шайбу шли, но где-то, может, удаления нас подломили. Но это не отговорки, считаю, что могли эту игру забирать. Готовимся к Уфе. Думаю, что нужно сделать из этой игры правильные выводы и идти вперёд», — сказал Силаев в интервью клубной пресс-службе.
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