Аймурзин: не скажу, что «Адмирал» играет мерзко. Удивился их реализации моментов

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин прокомментировал вылет «Салавата Юлаева» от «Адмирала» в плей-офф-2023 от «Адмирала» (2-4). Последние два сезона Аймурзин выступал за уфимский клуб.

«Честно скажу, что до конца даже не осознавал ту ответственность, которая ложится на нас. Но в то же время я знал, что это решающий матч и нужно спокойно к нему отнестись. Старался просто не перегореть. Потому, что, когда через две недели уже играл за «Торос», там тоже был решающий матч, и вот, тогда как раз просто перегорели и крупно проиграли матч за выход в полуфинал («Торос» проиграл «Соколу» в седьмом матче со счётом 1:6. – Прим. «Чемпионата»).

А в матче с «Адмиралом» мне хотелось просто показать себя. После поражения знал, что нельзя расстраиваться, потому что мы выложились на все сто и должны были проходить дальше, но вот так сложились обстоятельства. Было обидно. Старался побыстрее забыть, так как мне нужно было дальше ехать в «Торос» и выигрывать там. Но не получилось.

Вообще я очень тяжело переживаю поражения. Не люблю проигрывать и не важно вообще в чем. И вот в «Торосе» у нас был оптимальный состав, и уступили. Думаю, что тот груз, который остался от поражения с «Салаватом», и здесь я говорю только за себя, сыграл свою негативную роль.

Старались влиться в серию, но не набрали столько очков, сколько должны были. Бывают хорошие серии, бывают плохие. Не знаю, может это просто совпадение, что и вылет, и мало очков. Но мы старались. Выкладывались. И стоя в конце сезона перед зеркалом, я спокойно сказал, что да, я сделал, что мог. Но мог сделать больше.

Слова Панина про «Адмирал»? В регулярке с ними было проще играть. Тогда мы просто реализовали свои моменты, и игра прошла спокойно. А в плей-офф не получилось этого сделать. Даже находясь в Вышке, я естественно следил за началом серии «Салавата» и «Адмирала», переживал за парней и видел, как игроки соперника забивают полумоменты, а у нас два стопроцентных шанса – и нет гола. Ты просто не знаешь, что с этим делать. И вот в последнем матче уже сам с этим столкнулся. Я не скажу, что они играют мерзко. Но я сильно удивился, как они используют свои моменты. Не знаю, удача это или случайность, но у них это получилось, потому они и прошли дальше», — сказал Аймурзин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.